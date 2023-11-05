تقرير: تزايد الخلافات بين أمريكا وإسرائيل بسبب حرب غزة

ورغم أن البلدين يهدفان إلى منع نشوب صراع إقليمي أوسع نطاقًا، فإن إسرائيل على استعداد لخوض مجازفات أعظم في سبيل تحقيق هدفها المتمثل في هزيمة حماس.

وأضاف التقرير أن الرئيس بايدن، في بداية الصراع، أعرب عن دعمه الثابت لإسرائيل، الا أن الضغوط المتزايدة من المنتقدين داخل حزبه دفعته إلى التأكيد أن إسرائيل يجب أن تنفذ حملتها العسكرية بما يتوافق مع القانون الإنساني الدولي.

كما تحث الولايات المتحدة أيضًا على وقف مؤقت للقتال لتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة والإفراج الآمن عن الرهائن، رغم أنها لا ترقى إلى مستوى تأييد وقف كامل لإطلاق النار.

وردًّا على هذه الضغوط، أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن معارضته لوقف إطلاق النار المؤقت الذي لا يشمل إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين الذين تحتجزهم حماس، بينما أشار المسؤولون الأمريكيون إلى أن إسرائيل أوقفت في السابق غاراتها الجوية عندما تم إطلاق سراح رهينتين أمريكيين، رغم أن إسرائيل لم تعترف رسميًّا بالتوقف في ذلك الوقت.

وتحث إدارة بايدن إسرائيل على تقليل الخسائر في صفوف المدنيين واعتماد نهج أكثر استهدافًا في ضرب قادة حماس، إلا أن إسرائيل تشن ضربات واسعة النطاق رغم ارتفاع عدد القتلى في غزة وتدهور الوضع الإنساني.

وامتنع البيت الأبيض عن التعليق على مدى ملاءمة هذه الضربات، لكنه أعرب عن إحباطه إزاء الخسائر الكبيرة في صفوف المدنيين.

أما فيما يتعلق بمستقبل غزة الغامض، فإن الرئيس بايدن يدعو بشكل متزايد إلى حل الدولتين، بينما صرَّح وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت أن الهدف هو تفكيك القدرات العسكرية لحماس، لكنه شدد على أن إسرائيل ليس لديها مصلحة في إعادة احتلال غزة بشكل دائم.