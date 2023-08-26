انقطاع الكهرباء عن مدن في كينيا.. ومطار نيروبي يغرق بالظلام

انقطعت الكهرباء عن الكثير من مناطق كينيا، يومي الجمعة والسبت، بما فيها مطار نيروبي الدولي الذي غرق في الظلام لساعات.

وأعلنت شركة كينيا للكهرباء والإنارة عن "اضطرابات في النظام أدت إلى انقطاع معظم إمدادات الطاقة لمختلف أنحاء البلاد"، اعتبارًا من ليل أمس الجمعة.

وإضافة إلى العاصمة التي يعد سكانها 5 ملايين نسمة، شمل انقطاع الكهرباء في الدولة الواقعة شرق أفريقيا مدن: مومباسا، وكيسومو، وناكورو، وإلدوريت.

وبحلول، ظهر اليوم السبت، قالت الشركة إن الكهرباء عادت إلى معظم المناطق، لكن الكثير من مناطق العاصمة ومومباسا، ثاني أكبر المدن الكينية، لا تزال دون كهرباء.