أمام قادة عرب.. الرئيس الصيني يدافع عن غزة بـ"3 لاءات"

قال الرئيس الصيني شي جين بينغ، اليوم الخميس، أمام منتدى التعاون الصيني العربي، إن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة لا يمكن أن تستمر إلى ما لا نهاية، ولا يمكن للعدالة أن تظل غائبة للأبد، ولا يمكن الإطاحة بحل الدولتين بشكل تعسفي.

وأكد شي، رغبة بلاده في تعزيز علاقاتها مع الدول العربية لتكون نموذجا للسلام والاستقرار العالميين، وذلك في كلمة تطرقت أيضا إلى الأزمة في غزة، وفق ما نقلت "رويترز".

ونقلت وسائل إعلام رسمية عن شي القول، إن الصين مستعدة للعمل مع الدول العربية لحل القضايا ذات الصلة بالبؤر الساخنة، بطرق تفضي إلى دعم مبادئ الإنصاف والعدل، وتحقيق السلام والاستقرار على المدى الطويل.

جاء هذا في كلمة ألقاها شي بحضور قادة الإمارات، والبحرين، ومصر، وتونس، بالإضافة إلى وزراء خارجية الدول الأخرى الأعضاء بالجامعة العربية.