الكرملين لا يستبعد حضور بوتين قمة مجموعة العشرين في الهند
قال الكرملين اليوم الإثنين، إنه لا يستبعد حضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قمة قادة مجموعة العشرين للاقتصادات المتقدمة والناشئة المقرر عقدها في التاسع والعاشر من سبتمبر/ أيلول في العاصمة الهندية نيودلهي.
ولم يسافر بوتين حتى الآن إلى أراض خارج الاتحاد السوفيتي السابق، منذ أن أرسل قواته المسلحة إلى أوكرانيا في فبراير/ شباط العام الماضي، ولم يحضر قمة مجموعة العشرين في نوفمبر/ تشرين الثاني التي انعقدت في بالي بإندونيسيا.
وأجاب المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف عند سؤاله عما إذا كان بوتين سيحضر قمة نيودلهي قائلًا: "لا يمكن استبعاد ذلك، تواصل روسيا المشاركة بشكل كامل في إطار عمل مجموعة العشرين، وتنوي الاستمرار في ذلك، لكن لم يُتخذ أي قرار بعد".
وأمس الأحد، كشفت وكالة بلومبيرغ الأمريكية عن مسعى الكرملين لترتيب جدول أعمال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لاحتمال حضوره قمة مجموعة العشرين لهذا العام.
ويخطط الكرملين في الوقت الحالي لمشاركة بوتين في القمة على الرغم من عدم اتخاذ قرار نهائي، كما قال الأشخاص الذين تحدثوا لـ"بلومبيرغ" بشرط عدم الكشف عن هويتهم.
ويأتي ذلك ضمن التحدي الذي يخوضه الكرملين لمواجهة جهود الولايات المتحدة وحلفائها المتعثرة لعزل روسيا دوليًّا بسبب غزوها أوكرانيا.
ودعت الهند بشكل رسمي بوتين لحضور قمة مجموعة العشرين، ووافق الكرملين على ذلك. لكن العام الماضي، ووسط ضغوط من الولايات المتحدة وحلفائها بشأن الحرب، تخلى بوتين عن خططه لحضور الاجتماع في إندونيسيا، وأرسل وزير الخارجية سيرجي لافروف مكانه. كما أنه تخطى اجتماع مجموعة العشرين في روما قبل عام عندما كان يخطط لغزو أوكرانيا.