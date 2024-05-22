لماذا شُطب رئيسي من قائمة خلافة خامنئي قبل 6 أشهر؟

قال مصدران إيرانيان، إن مجلس الخبراء الإيراني، رفع اسم إبراهيم رئيسي، من قائمة الخلفاء المحتملين للمرشد الأعلى علي خامنئي، قبل ستة أشهر من مصرعه في حادث تحطم المروحية، بسبب تراجع شعبيته نتيجة للصعوبات الاقتصادية الناجمة عن العقوبات الأمريكية وسوء الإدارة.

وقال أحد المصادر، إن رجال دين مؤثرين مؤيدين لرئيسي ضغطوا بشدة لإعادة اسمه، بحسب "رويترز".

وقال علي فائز، مدير مشروع إيران في مجموعة الأزمات الدولية، إنه "ربما لا يعرف مدى صحة رواية رئيسي كخليفة إلا عدد محدود من المسؤولين في القمة".

وأضاف "لكن إذا كانت هذه (خلافة رئيسي لخامنئي) هي الخطة، فإن وفاة رئيسي تثير حالة كبيرة من عدم اليقين حول الخلافة".

وقال أليكس فاتانكا، مدير برنامج إيران في معهد الشرق الأوسط في واشنطن، إن كثيرين اعتبروا دور خامنئي في دعم رئيسي علامة على أنه يريده خلفا له.

وأضاف أن وفاته "قد تؤدي إلى تناحر داخل النظام لم نشهد له مثيلا منذ أوائل الثمانينيات".

وبموجب الدستور الإيراني، يتم تعيين الزعيم الأعلى بقرار من مجلس الخبراء، وهو هيئة دينية مؤلفة من 88 عضوا تراقب الزعيم الأعلى ويمكنها نظريا إقالته.

ويجري اختيار أعضاء المجلس عن طريق انتخابات. لكن هناك هيئة رقابية متشددة أخرى تضم رجال دين ورجال قانون متحالفين مع خامنئي تتمتع بسلطة الاعتراض على القوانين وتحديد من بوسعه الترشح.

تلميذ خامنئي

وكان رئيسي البالغ من العمر 63 عاما، أحد تلاميذ خامنئي، وارتقى في صفوف نظام الحكم الديني في إيران وكان ينظر إليه على نطاق واسع على أنه المرشح الرئيس لخلافة الزعيم الأعلى البالغ من العمر 85 عاما. لكن ذلك لم يكن أمرا محسوما في السياسة الإيرانية التي يكتنفها الغموض.