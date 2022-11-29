البيت الأبيض: بايدن يتابع "عن كثب" التظاهرات في الصين
أعلن البيت الأبيض اليوم الإثنين، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن "يتابع عن كثب" احتجاجات غاضبة لمتظاهرين في الصين يطالبون بمزيد من الحريات وإنهاء تدابير الإغلاق المرتبط بكوفيد-19.
وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي للبيت الأبيض جون كيربي للصحفيين "إنه (بايدن) يتابع المستجدات عن كثب ونحن أيضا".
الرئيس بايدن يتابع المستجدات في الصين عن كثب ونحن أيضا.
جون كيربي
ولم يتحدث كيربي عن موقف بايدن من مطالب المتظاهرين، وقال "لن يتكلم الرئيس نيابة عن المتظاهرين في أنحاء العالم.. هم يتحدثون بأنفسهم".