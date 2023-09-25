عاصفة قوية تضرب ولاية هاريانا شمالي الهند

ضربت عاصفة قوية ولاية "هاريانا" الواقعة شمالي الهند، في وقت تشهد فيه البلاد أمطارًا غزيرة تشير التوقعات إلى استمرار هطولها خلال الأسبوع.

وذكرت إدارة الأرصاد الجوية الهندية يوم الأحد أن من المرجح أن يستمر هطول الأمطار الغزيرة جدًّا على عدد من الأقاليم والمناطق خلال الـ 24 ساعة المقبلة، على أن تبدأ بالانخفاض تدريجيًّا.

وأفاد شهود عيان بأن مدينة "ناغبور" التابعة لولاية "ماهاراشترا" غرقت كلياً بسبب الأمطار شديدة الغزارة، وسط تداول مقاطع مصورة لشوارع أغرقتها السيول.