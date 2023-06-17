داعش يقتل 25 شخصاً في هجوم على مدرسة بأوغندا

أعلنت السلطات الأمنية في أوغندا، اليوم السبت، أن مسلحين على صلة بتنظيم داعش قتلوا 25 شخصا في هجوم على مدرسة في غرب البلاد قرب الحدود مع جمهورية الكونجو الديمقراطية.

وقالت الشرطة الأوغندية في بيان، على تويتر، إن عناصر من القوات الديمقراطية المتحالفة، التي تتمركز شرق الكونجو وأعلنت مبايعتها لتنظيم داعش، هاجمت مدرسة لوبيريرا الثانوية في مبوندوي وأحرقت مهجعا ونهبت الطعام، في وقت متأخر أمس الجمعة.

وأضافت الشرطة في بيانها: "تم حتى الآن انتشال 25 جثة من المدرسة ونقلها إلى مستشفى بويرا. وجرى أيضا نقل ثمانية مصابين في حالة حرجة إلى المستشفى".