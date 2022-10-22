اعتبرتهما تهديدا أمنيا.. إيران تحظر"واتساب" و"إنستغرام" نهائيا

كشف العميد غلام رضا جلالي، رئيس منظمة الدفاع المدني الإيرانية، اليوم السبت، عن إغلاق تطبيقي "واتساب" و"إنستغرام" بشكل نهائي.

وقال العميد غلام رضا جلالي في المؤتمر الوطني الخامس للدفاع السيبراني، "إن مجلس الأمن القومي في البلاد حدد تطبيقي واتساب وإنستغرام على أنهما يمثلان تهديدا أمنيا للبلاد".

وأضاف أن "المنافقين (في إشارة إلى منظمة مجاهدي خلق المعارضة) وإسرائيل نسقا في الأحداث الأخيرة (الاحتجاجات) مع بعضهم البعض لاستخدام هذين التطبيقين".

وتابع: "التطبيقان لا يخضعان لقوانين الجمهورية الإسلامية؛ ورفضا قبول شروط وزارة الاتصالات الإيرانية".

وبين أن "أحد شروط إزالة الحظر عن التطبيقين هو أنه يجب أن يكون لديهم ممثل داخل إيران".

يذكر أن مجلس الأمن القومي يعمل بإشراف العميد أحمد وحيدي وزير الداخلية، ومنذ بداية الاحتجاجات في إيران، قرر المجلس حجب واتساب وإنستغرام وتقييد الوصول إلى الإنترنت الدولي.

وأعرب مسؤولون في إيران مرارًا وتكرارًا عن استيائهم من صعوبة التحكم في المحتوى الذي يتم تبادله على واتساب وتشجيع المواطنين على تثبيت برامج مراسلة داخلية يمكن للحكومة الوصول إلى محتواها.

اعتقال أكثر من 300 طفل

وفيما يتعلق بالاحتجاجات، قالت لجنة متابعة أوضاع المعتقلين في إيران إنه تم اعتقال أكثر من 300 طفل خلال الاحتجاجات الأخيرة.

وقالت هذه اللجنة عبر قناتها على تلغرام: "إن آلاف الأشخاص، بمن فيهم ما لا يقل عن 320 طفلاً دون سن 18 عامًا، اعتقلوا في 38 يومًا من الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد".

وفي وقت سابق، أعربت المديرة العامة لليونيسف كاثرين راسل عن قلقها إزاء "التقارير المستمرة عن وفاة وإصابة واحتجاز الأطفال والمراهقين في الاضطرابات العامة الحالية في إيران".

وأكد وزير التربية والتعليم الإيراني، يوسف نوري اعتقال الطلاب دون أن يذكر عددهم وقال: "تم إحالة بعض الطلاب المعتقلين إلى مراكز نفسية للإصلاح والتعليم لمنعهم من التحول إلى شخصيات معادية للمجتمع".