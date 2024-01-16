روسيا تُدرّس "العملية العسكرية" في أوكرانيا لضباط بيلاروس

أعلنت وزارة الدفاع في بيلاروسيا، أن ضباطًا من بيلاروس سيخضعون لدورات إعداد المدربين في روسيا، تؤخذ فيها بالاعتبار تجربة تنفيذ العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، المستمرة منذ نحو عامين.

وأضافت الوزارة في بيان أنه "خلال هذه الدورات، سيتم التركيز على الخبرة التي اكتسبتها القوات الروسية خلال العملية العسكرية الخاصة، وبعد انتهاء الدورات سيعود الضباط البيلاروسيون للعمل كمدربين في الجيش الوطني".

ووفقًا للوزارة، "خضع في الفترة من نهاية أغسطس وحتى بداية أكتوبر عام 2023، ضباط من اللواء الميكانيكي رقم 120 التابع للقوات المسلحة البيلاروسية للتدريب في روسيا، إذ جرى التدريب وفق برامج أخذت في الاعتبار الخبرة القتالية المتراكمة خلال العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، وهو ما سمح لهم بإتقان أشكال وأساليب قتالية جديدة ومبتكرة".

وفي 28 مارس عام 2023، تم التوقيع على اتفاقية مراكز التدريب القتالي المشترك للعسكريين في مينسك، حيث وقع رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو، على مرسوم التصديق عليها مطلع يوليو الماضي، فيما صادق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عليها مطلع ديسمبر الماضي.

وكانت وزارة الدفاع البيلاروسية، قد أفادت مطلع نوفمبر عام 2022، بأن ثلاثة مراكز تدريب قتالية باشرت العمل، مركزين في بيلاروس وواحد في روسيا، وهي مخصصة لزيادة مستوى التنسيق والتدريب القتالي للضباط وضباط الصف في البلدين.