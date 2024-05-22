حرب إلكترونية "عملاقة" في سماء أوكرانيا (صور)

فرضت أجهزة التشويش نفسها على الجبهة الأوكرانية، في الأشهر الأخيرة، كمعدات أساسية في الحرب الإلكترونية ضد روسيا، وفق وكالة "فرانس برس".

وتعمل القوات الأوكرانية من خلال تلك الأجهزة على تحييد أكبر عدد ممكن من المقاتلات الصغيرة المُسيّرة التي تملأ سماء ساحة القتال.

ونقلت "فرانس برس" عن مسؤول كبير في الجيش الأوكراني متخصص في الحرب الإلكترونية، قوله: "إنها معركة عملاقة"، تُعد سباقًا مع الوقت نظرًا لسرعة تطور التقنيات.

ويضيف: "يتوجب علينا كل ثلاثة أشهر التفكير بتقنيات جديدة"، مؤكدًا أن القوات الأوكرانية تنجح حاليًا في تشويش رادارات (60 -70)% من المسيّرات الروسية من طراز "إف بي في" المزودة بكاميرا، والتي توفر بثًا مباشرًا من منظور الشخص الأول الذي يتحكم بها.

وجهاز التشويش عبارة عن عبوة أسطوانية بيضاء تزن 4 كغم، وموضوعة في حقيبة قماشية زيتية، تُثبّت على ظهر الجندي.