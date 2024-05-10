تحذير أمريكي من تأثير روسيا وإيران والصين على الانتخابات

وأضافت الشبكة أن التهديد جدي للغاية نظرا لانتشار طرق التزييف العميق والمكالمات الآلية التي يعتمدها الذكاء الاصطناعي والطريقة التي يجري بها استغلال هذه التكنولوجيا في القضايا السياسية.

وأوضح المسؤول، أن تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي تمثل تحديا لوكالات إنفاذ القانون، ليس فقط لأنها تساعد الأشخاص الذين يتطلعون لإحداث الأذى، ولكن أيضا لأنها تمنح الحكومات الأجنبية قدرة أكبر على التدخل في الانتخابات.

وقدر تقرير حديث لمجتمع الاستخبارات في الولايات المتحدة أن روسيا حاولت، في انتخابات التجديد النصفي لعام 2022، تشويه سمعة الحزب الديمقراطي، بهدف إضعاف الدعم الأمريكي لأوكرانيا، وتقويض الثقة في الانتخابات.

وقال التقرير كذلك إن الصين سعت للتأثير على عدد قليل من السباقات الانتخابية التي تضم مرشحين من كلا الحزبين السياسيين الرئيسين، مع التركيز على أولئك الذين لديهم آراء مناهضة للصين.

وأضاف أن إيران نفذت عمليات سرية تهدف إلى استغلال الانقسامات الاجتماعية داخل الولايات المتحدة.

وتعمل الصين على وجه الخصوص على توسيع جهود نفوذها من خلال إنشاء حسابات مزيفة على وسائل التواصل الاجتماعي "لترويج الروايات وزرع الانقسام"، وفقا لصحيفة "بوليتيكو".

وأشار مكتب مدير الاستخبارات الوطنية في تقييمه السنوي للتهديدات الصادر في فبراير إلى أن جهود الحكومة الصينية تستند إلى "الرغبة في تهميش منتقدي الصين وتضخيم الانقسامات المجتمعية الأمريكية".