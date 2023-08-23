دول "بريكس" تتفق على توسيع عضوية المجموعة

قالت وزيرة الخارجية في جنوب أفريقيا، ناليدي باندور، اليوم الأربعاء، إن مجموعة "بريكس" التي تتألف من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا اعتمدت وثيقة تحدد الأدلة الاسترشادية والمبادئ الخاصة بتوسيع المجموعة.

وكان رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، قد أعرب في وقت سابق، اليوم الأربعاء، عن دعمه لتوسيع مجموعة "بريكس" التي تضم خمس دول في الوقت الحالي، في حين أبدت عدة بلدان رغبتها في الانضمام إلى التكتل.

وقال مودي في الجلسة الافتتاحية للقمة التي تنعقد في مدينة جوهانسبرغ بجنوب أفريقيا، بين 22 و24 آب/ أغسطس الجاري، إن الهند تدعم مسألة توسيع التكتل دعمًا كاملًا.

وتابع رئيس الوزراء الهندي، أن بلاده تتطلع لأن تقوم المجموعة بـ"خطوة التوسيع" عن طريق التوافق.