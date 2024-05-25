صدام واعتقالات.. هل تنزلق احتجاجات الجامعات البريطانية نحو مربع العنف؟

تتخذ احتجاجات الطلاب في الجامعات البريطانية منحى تصاعديا مع موجة تضامن دولية غير مسبوقة مع فلسطين بإعلان دول أوروبية اعترافها بالدولة الفلسطينية وتفاقم عزلة إسرائيل.

ومنذ انطلاق الاحتجاجات، قبل أسابيع، لم تشهد الجامعات البريطانية أحداث عنف أو مواجهات مع العناصرالأمنية، غير أنّ إصرار الطلاب في جامعة أوكسفورد على الاعتصام في المبنى الإداري للجامعة دفع نحو الاصطدام مع قوات الشرطة التي تدخلت لفك الاعتصام.

ودخل أعضاء من "جماعة أكسفورد للعمل من أجل فلسطين" إلى المبنى الإداري لجامعة أكسفورد بنية الاعتصام فيه من أجل الضغط على إدارة الجامعة وفتح حوار معها حول وقف استثماراتها مع الشركات المرتبطة بإسرائيل.

وتدخلت الشرطة البريطانية، الخميس الماضي، وحاصرت المبنى لمدة ساعتين قبل أن تتمكن من إخلائه واعتقال 16 طالبا، وفق بيان لإدارة الجامعة؛ ما أثار مخاوف من انزلاق هذه التحركات الطلابية إلى مربع العنف والاتجاه نحو سيناريو مماثل لاحتجاجات الجامعات الأمريكية.