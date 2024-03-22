ماكرون ملاكمًا.. هل هي رسالة للرئيس الروسي؟ (صور)

أثارت صور جديدة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال تمرين لرياضة الملاكمة، موجة تحليلات وتساؤلات حول ما إذا كان هذا الظهور بمثابة رسالة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي سبق وأن استعرض قوته في صورة التقطت له وهو على ظهر فرس.

وكان مصور الرئيس الفرنسي الرسمي، سوازيج دي لا مويسونير، قد نشر صورتين لماكرون بمظهر حازم وهو يتصبب عرقًا خلال ممارسة رياضة الملاكمة في صالة ألعاب.

وظهر ماكرون في الصورتين المنشورتين باللونين الأبيض والأسود، وهو يرتدي قميصًا داكنًا وقفازات ضيقة، ويبدو في إحداهما وهو يكز على أسنانه بينما تلامس يده اليمنى كيس الملاكمة، وفي الصورة الأخرى تبدو عليه نظرة التركيز الشديد.

واعتبرت صحيفة "التايمز" البريطانية صور ماكرون وهو يمارس رياضة الملاكمة بأنها محاولة منه لتقليد الصورة القوية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

واستشهدت الصحيفة في تقرير لها بآراء خبراء فرنسيين، حيث قالوا إن "هذه الصور تنقل رسالة "الرجولة القصوى" وتذكرنا بصور بوتين وهو يمتطي حصانًا أو يمارس رياضة الجودو".