وثائق سرية: إيران تدرب "حزب الله" على المسيرات قرب قُم

كشف تقرير إخباري بريطاني، نقلاً عن وثائق سرية، أن إيران تدرب عناصر ميليشيا حزب الله اللبناني، على تنفيذ هجمات ضد إسرائيل داخل مجمع لتصنيع الطائرات المُسيرة جنوبي العاصمة طهران.

ووفق ما نقلت صحيفة "تلغراف" عن وثائق وصفتها بـ"سرية للغاية"، وقالت إنها مسربة من الحرس الثوري، فإن المجمع يبعد عن مدينة "قم" نحو 8 كم.

وأشارت الصحيفة إلى أن حجم المجمع تضاعف ثلاث مرات منذ إنشائه العام 2006، رغم أنه مدرَج على قائمة العقوبات الأمريكية، مشيرة إلى أنه يضم حاليًّا مدرج طيران بطول 1500م.