مسيرة مهاجر 10 الإيرانية التي تدرب عناصر حزب الله على قيادتها
مسيرة مهاجر 10 الإيرانية التي تدرب عناصر حزب الله على قيادتهاغيتي

وثائق سرية: إيران تدرب "حزب الله" على المسيرات قرب قُم

كشف تقرير إخباري بريطاني، نقلاً عن وثائق سرية، أن إيران تدرب عناصر ميليشيا حزب الله اللبناني، على تنفيذ هجمات ضد إسرائيل داخل مجمع لتصنيع الطائرات المُسيرة جنوبي العاصمة طهران.

ووفق ما نقلت صحيفة "تلغراف" عن وثائق وصفتها بـ"سرية للغاية"، وقالت إنها مسربة من الحرس الثوري، فإن المجمع يبعد عن مدينة "قم" نحو 8 كم.

وأشارت الصحيفة إلى أن حجم المجمع تضاعف ثلاث مرات منذ إنشائه العام 2006، رغم أنه مدرَج على قائمة العقوبات الأمريكية، مشيرة إلى أنه يضم حاليًّا مدرج طيران بطول 1500م.

طول المدرج داخل المجمع كان 500م في العام 2007
طول المدرج داخل المجمع كان 500م في العام 2007تلغراف

وقالت إن المدرج كان بطول 500م في العام 2007، وكان يستخدم كمطار صغير لرش المحاصيل الزراعية، لكنه توسع في 2014، وأصبح بطول 1000م، ثم 1500م في العام 2020؛ مما يسمح لطائرات بدون طيار أكبر وأطول مدى بالتحليق.

أصبح طول المدرج 1500م في العام 2020
أصبح طول المدرج 1500م في العام 2020 تلغراف

ولفتت الصحيفة إلى تلك الأنواع التي استخدمت في الهجوم الجوي الإيراني على إسرائيل الشهر الماضي، مبينة أنه تم إضافة حظيرة جديدة إلى المجمع المجاور للمدرج في عام 2021.

وأوضحت "تلغراف" أن الوثائق المسربة حصلت عليها من مصادرها داخل منظمة مجاهدي خلق الإيرانية المعارضة.

وبينت أن عناصر حزب الله ومليشيات أخرى موالية لطهران يخضعون لتدريبات صارمة داخل المجمع على قيادة الطائرات دون طيار متطورة، مثل مسيرة (مهاجر 10) القادرة على الطيران لمسافات طويلة تزيد عن 1600كم".

ونقلت عن خبراء قولهم، إن كشف هذه المعلومات "يثير القلق"؛ كونه يشكل تهديدا كبيرا لاستقرار المنطقة وأمنها، ويأتي بالتزامن مع هجمات حزب الله على إسرائيل والحوثيين في البحر الأحمر ومليشيات أخرى باستخدام المسيرات.

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