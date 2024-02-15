بايدن يقرر تخفيض مشتريات مقاتلات F35 في ميزانية العام المقبل‎

قرر الرئيس الأمريكي جو بايدن تخفيض عدد طائرات "إف-35" المقاتلة، التي ستشتريها وزارة الدفاع، العام المقبل، بنسبة 18%، بحسب ما نقلته "رويترز" عن مصدرين.

جاء ذلك بعد أن أجبر الحد الذي فرضه الكونغرس على حجم ميزانية الدفاع المقبلة، الإدارة، على التقليص.

وسينخفض طلب البنتاجون للطائرات المقاتلة، التي تنتجها شركة "لوكهيد مارتن"، إلى أقل من 70 طائرة.

ويمثل ذلك انخفاضاً عن الطلب الذي كان من المتوقع أن يبلغ 83 طائرة، ليمثل خفضاً بنحو 1.6 مليار دولار في الإنفاق على الطائرات.

ويمكن أن يؤثر تقليص طلبيات طائرات "إف-35" المقاتلة على مقاول الدفاع البارز الذي يحصل على نحو ربع عائداته من برنامج الطائرات النفاثة.

وما يزال الطلب الدولي قوياً على الطائرات التي يتراوح سعر الواحدة منها بين 80 مليون دولار و120 مليون دولار حسب النوع.

وانخفضت أسهم "لوكهيد مارتين" 2.6% بعد هذه الأخبار، وقالت في بيان إنها "تتطلع إلى العمل مع إدارة بايدن والكونجرس" في ميزانية السنة المالية 2025 في الأشهر المقبلة.

وقال المصدران إن من المتوقع أن يبلغ إجمالي طلب بايدن لميزانية الدفاع والأمن القومي 895 مليار دولار، مما يتطلب خفضاً كبيراً في مجموعة واسعة من البرامج، وتأجيل برامج حالية وإبطاء جهود استكمال مخزون الأسلحة الذي سحبت منه الحروب في أوكرانيا وإسرائيل.

وأضاف المصدران أن مفاوضات الميزانية بين وزير الدفاع لويد أوستن ومكتب الإدارة والميزانية بالبيت الأبيض بلغت الختام تقريباً، لكن المبلغ النهائي قد يتغير قبل الكشف عن طلب الميزانية في 11 مارس/ آذار.

وتوقع البنتاجون العام الماضي شراء 83 طائرة مقاتلة من طراز "إف-35" من شركة "لوكهيد مارتن" مقابل 9.8 مليار دولار.

ميزانية محدودة

في الربيع الماضي، قدّر البنتاجون أنه سيحتاج إلى نحو 880 مليار دولار في عام 2025 وميزانية دفاع وطني إجمالية تبلغ 929 مليار دولار.

لكن اتفاق الميزانية لمدة عامين الذي تم التوصل إليه في منتصف عام 2023 حدد ميزانية الدفاع لعام 2025 بزيادة 1% عن ميزانية 2024 البالغة 886 مليار دولار. ومن ثم سيبلغ إجمالي ميزانية الأمن القومي لبايدن للسنة القادمة 895 مليار دولار.

وتوقع مدير تنفيذي في الصناعة ومسؤول دفاعي سابق مطلع على الأمر أن تبلغ حصة البنتاجون في ميزانية الدفاع الوطني 850 مليار دولار.

وكان من المتوقع أيضاً أن يقلص البنتاجون الكلفة من خلال سحب الأسلحة القديمة مثل السفن والطائرات التي يعد تشغيلها أكثر كلفة.

ويقول مراقبون للميزانية إن التخفيضات ليست نهائية نظراً لأنها ستثير على الأرجح جدلاً في الكونجرس قد يؤدي إلى زيادة ميزانية الدفاع الوطني إلى أكثر من 900 مليار دولار للعام المالي 2025.

ويمثل الإنفاق الدفاعي نحو نصف الميزانية التقديرية للولايات المتحدة، بينما يذهب الباقي إلى النقل والتعليم والدبلوماسية ووزارات أخرى.

وتشكّل مخصصات مثل الضمان الاجتماعي، وصندوق التقاعد الوطني، الجزء غير التقديري من الميزانية.