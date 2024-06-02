المكسيك.. انتخابات تحت نار "العصابات" (إنفوغراف)

تشهد المكسيك، الأحد، انتخابات عامة هي الأكثر دمويّة في تاريخها الحديث بعد مقتل 37 مرشحًا في سلسلة اغتيالات رافقت الحملة الانتخابية.

وينتخب المكسيكيون رئيسًا جديدًا للبلاد، وسط ترجيحات بصعود أول امرأة إلى هذا المنصب الذي سيطر عليه الرجال لعقود، إضافة إلى انتخاب 500 نائب و128 عضوًا لمجلس الشيوخ و9 حكام ولايات ومئات من رؤساء البلديات والمجالس المحلية.

ويشارك في التصويت نحو 100 مليون ناخب، وهو رقم قياسي في تاريخ الانتخابات العامة في المكسيك، يجعل من هذه المحطة الانتخابية الأكبر في تاريخ البلاد.

والأهم في هذه الانتخابات العامة اختيار رئيس جديد للبلاد، وبحسب التقديرات وأرقام استطلاعات الرأي ستخلف امرأة الرئيس المنتهية ولايته لوبيز أوبرادور، الذي برز كواحد من أكثر القادة شعبية وإثارة للجدل الإيجابي بالتاريخ الحديث لدولة سكانها 130 مليونًا، وفق متابعين.