أستراليا تلغي رحلتين لإعادة مواطنين من إسرائيل بسبب صعوبة الوضع

قالت وزارة الشؤون الخارجية الأسترالية، اليوم السبت، إن أستراليا ألغت رحلتين مزمعتين لإعادة رعاياها من إسرائيل والأراضي الفلسطينية بسبب الوضع "بالغ الصعوبة".

وأضافت وزارة الشؤون الخارجية والتجارة في بيان على وسائل التواصل الاجتماعي أن رحلتين مزمعتين لإعادة المواطنين، اليوم السبت، وغدًا الأحد، لن يجري تسييرهما في ظل وضع "بالغ الصعوبة وسريع التغير".

وتابعت الوزارة أن أستراليا تواصل العمل مع رعايا في المنطقة لمساعدتهم على العودة إلى الوطن، وستتواصل معهم بخصوص الرحلات المستقبلية.

وذكرت "إس.بي.إس نيوز" أن أول رحلة من سلسلة رحلات مزمعة لإعادة المواطنين أقلعت، أمس الجمعة، بالتوقيت المحلي ووصلت بأكثر من 200 أسترالي وأسرهم سالمين إلى لندن.