بوساطة إماراتية.. تبادل 150 أسيرا بين روسيا وأوكرانيا

أعلنت وزارة الخارجية الإماراتية عن نجاح جهود الوساطة التي تقوم بها دولة الإمارات في إتمام عملية تبادل أسرى حرب جديدة بين جمهوريتي روسيا الاتحادية وأوكرانيا للإفراج عن 150 أسيراً، مشيرة إلى أن الوساطة الجديدة تم بموجبها الإفراج عن 75 أسير حرب روسي مقابل 75 أسير حرب من الجانب الأوكراني.

وأكدت الوزارة في بيانها أن "نجاح الوساطة التي تعتبر الرابعة منذ مطلع العام الجاري، جاءت نتيجة تسخير الدولة علاقاتها المتميزة لدى الجانبين للوصول إلى هذا الاتفاق".