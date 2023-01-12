قائد روسي بارز يتفقد قوات مشتركة في روسيا البيضاء
قالت وزارة دفاع روسيا البيضاء، إن وفدًا برئاسة قائد القوات البرية الروسية أوليج ساليكوف، زار البلاد اليوم الخميس؛ لتفقد الاستعداد القتالي لقوة مشتركة تتمركز هناك.
وجاءت الزيارة بعد يوم واحد من تعيين ساليكوف كأحد نواب قادة العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، في أحدث سلسلة من التعديلات بالقيادة.
وعززت روسيا وحليفتها المقربة روسيا البيضاء قواتهما العسكرية المشتركة في روسيا البيضاء، وتعتزمان إجراء مناورات جوية مشتركة هناك، بدءًا من يوم الإثنين المقبل.
وتشكل المناورات جزءًا من تحرك دفع أوكرانيا إلى التحذير من أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد يحاول استخدام روسيا البيضاء لشن غزو بري جديد ضد أوكرانيا من جهة الشمال.
وسمح ألكسندر لوكاشينكو رئيس روسيا البيضاء لبوتين باستخدام بلاده لتكون واحدة من نقاط انطلاق غزو أوكرانيا في فبراير/ شباط الماضي، عندما أخفقت القوات الروسية في محاولة للاستيلاء على العاصمة كييف.
ويقول محللون عسكريون، إن روسيا استخدمت أيضًا منشآت روسيا البيضاء لتدريب الجنود الذين تم استدعاؤهم في سبتمبر/ أيلول الماضي لتعزيز القوات الروسية في أوكرانيا.
لكن روسيا البيضاء لم ترسل قواتها إلى أوكرانيا لدعم "العملية العسكرية الخاصة" لروسيا هناك.