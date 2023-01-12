قائد روسي بارز يتفقد قوات مشتركة في روسيا البيضاء

قالت وزارة دفاع روسيا البيضاء، إن وفدًا برئاسة قائد القوات البرية الروسية أوليج ساليكوف، زار البلاد اليوم الخميس؛ لتفقد الاستعداد القتالي لقوة مشتركة تتمركز هناك.

وجاءت الزيارة بعد يوم واحد من تعيين ساليكوف كأحد نواب قادة العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، في أحدث سلسلة من التعديلات بالقيادة.