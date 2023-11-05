بعد دعم "فاغنر".. مالي تستعين بمُسيّرات لاسترجاع مقر "مينوسما"

عزّز الجيش المالي وشركاؤه الروس من مجموعة "فاغنر" تواجدهم شمال مالي، ونفذوا هجمات باستخدام طائرات دون طيار ضد المعسكر الذي تركته، مؤخرًا، بعثة الأمم المتحدة "مينوسما" في كيدال.

وأعلنت الإذاعة الفرنسية الحكومية، اليوم الأحد، وصول عشرات المقاتلين من مجموعة "فاغنر" شبه العسكرية الروسية خلال الـ 72 ساعة الماضية إلى جاو وهي المدينة الرئيسة في شمال مالي، فيما وصلت كذلك إلى منطقة تمبكتو تعزيزات جديدة من قوات فاغنر.

وتهدف التحركات الجديدة لانتزاع السيطرة على منطقة كيدال من المتمردين، بعدما غادرت بعثة الأمم المتحدة، مؤخرًا، المخيم الذي كانت تشغله هناك.

وخلال ليلة الجمعة إلى السبت، نفذ الجيش المالي هجمات باستخدام طائرات دون طيار - يبلغ مداها 150 كيلومترًا- استهدفت موقع في كيدال يحتله المتمردون.

ولا يستبعد أن تنطلق هذه الطائرات من جنوب كيدال، وتحديدًا من منطقة النفيس الخاضعة لسيطرة القوات النظامية منذ بداية أكتوبر، حيث يستعد الثنائي - الجيش وفاغنر - لشن هجوم برّي نحو كيدال من بلدة النفيس.

وعقب التمرد، بداية العام 2012، وقّع المتمردون من الأزواد اتفاق سلام مع الدولة، في العام 2015، برعاية الجزائر إلا أن الأعمال العدائية استؤنفت في آب/أغسطس الماضي.