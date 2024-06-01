مدير الشؤون الخاصة في مكتب خامنئي يترشح للانتخابات الرئاسية

وتصفه وسائل إعلام إيرانية باعتباره "اليد اليمنى" لخامنئي، وهو نائب الرئيس التنفيذي لفريق القيادة، وتم إدراجه على قائمة عقوبات وزارة الخزانة الأمريكية في 13 نوفمبر 2018.

والمعلومات الوحيدة المؤكدة تقريبًا عن ماضي وحيد حقانيان هي أنه من محافظة أصفهان وسط إيران، وهو يعيش حاليًا بجوار محمد محمدي ريشهري، ومحمد محمدي كلبايكاني مدير مكتب خامنئي.

وهو أحد رجال الحرس القلائل الذين، من دون أن تكون لديهم خلفية عسكرية، سرعان ما أصبحوا قائدًا بعد انضمامهم للحرس الثوري الإيراني، لأنه في عام 1985 أصبح قائد الدوريات الأمنية للحرس الثوري الإيراني في طهران، المعروفة باسم دورية ثار الله.

وكانت قيادة دورية ثار الله تقع في محيط قصر سعد آباد في طهران، في معسكر الإمام علي، وكان مشاركاً أيضا في جبهات الحرب، وفي عام 1968 أصيب بجروح بالغة في البطن والساقين في عملية بيت المقدس 3، ولا تزال آثارها واضحة عندما يمشي.