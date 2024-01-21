رئيس المخابرات الأوكرانية: عام 2024 سيكون صعبا على البلاد

اعتبر رئيس المخابرات العسكرية الأوكرانية، اللواء كيريلو بودانوف، أن عام 2024 سيكون صعبًا بالنسبة للبلاد.

وتابع بودانوف، في حديث لصحيفة "فايننشال تايمز"، نشرت وسائل إعلام أوكرانية مقتطفات منه، اليوم الأحد: "القول إن كل شيء على ما يرام ليس صحيحًا".

وأوضحت وسائل الإعلام الأوكرانية أنه ورغم أن رئيس المخابرات يدرك أن الدولة ستواجه حتمًا صعوبات هذا العام، إلا أنه لم يقدم توقعات واضحة بشأن مصير القوات المسلحة الأوكرانية، وفق وسائل الإعلام.

وقبل أيام، حذر بودانوف "الناتو" من اضطراره لمواجهة روسيا، التي تنتظر الحلف إذا توقفت مساعداته العسكرية لكييف.