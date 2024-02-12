أطباء الأعصاب يقولون كلمتهم حول ذاكرة جو بايدن

ووصف التقرير الصادر عن المستشار الخاص روبرت هور، الرئيس بايدن، بأنه "رجل مسن ذو ذاكرة ضعيفة"، مستشهدًا بحالات كان يجد فيها صعوبة في تذكر تفاصيل محددة، مثل: الإطار الزمني لمنصب نائب الرئيس، ووفاة ابنه بو بايدن. وقد نفى الرئيس بايدن بشدة هذه الادعاءات، مشيرًا إلى أن ذاكرته لا تزال سليمة.

وأضاف التقرير، أن الحالات التي خلط فيها الرئيس الأمريكي أسماء قادة أجانب أثارت التساؤلات عن مدى دقة وثبات ذاكرته، إلا أن أطباء الأعصاب أكدوا أن نسيان الأسماء أو مواجهة صعوبة في تذكر تواريخ من الماضي، خاصة تحت الضغط، هي ظاهرة شائعة مرتبطة بالشيخوخة.

من جانبه، أكد بول نيوهاوس، القائد الأساسي السريري لمركز أبحاث مرض الزهايمر في فاندربيلت، أن نسيان التفاصيل الصغيرة، مثل: التواريخ، لا يشير بالضرورة إلى اضطراب الذاكرة التدريجي، مبينًا أن هذا النوع من النسيان يمثل ظاهرة عالمية بين كبار السن ولا يتنبأ بمشاكل الذاكرة المستقبلية.