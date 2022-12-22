"فاغنر" تدرس إرسال نساء معتقلات للقتال في أوكرانيا

تبحث مجموعة "فاغنر" شبه العسكرية فكرة تجنيد نساء معتقلات في السجون الروسية لإرسالهن للقتال في أوكرانيا، بعدما قامت بالأمر عينه مع الرجال، وفق ما صرّح قائدها يفغيني بريغوجين.

وقال بريغوجين، اليوم الأربعاء: "ليس للعمل كممرّضات ومشغّلات فحسب، بل أيضًا ضمن مجموعات تخريب أو فرق قناصة، ونعلم جميعًا أن الأمر قد سبق أن جرى على نطاق واسع".

وتنطوي تصريحات قائد "فاغنر" على ما يبدو على تلميح إلى النساء من رماة النخبة وهؤلاء اللواتي انتسبن لمجموعات المناصرين الذين حاربوا خلال الحرب العالمية الثانية واللواتي كنّ محطّ تركيز للبروباغندا السوفيتية.

وقال يفغيني بريغوجين، بحسب ما نقلته خدمته الإعلامية على تلغرام: "نعمل في هذا الاتجاه، وهناك مقاومة لكنني أظنّ أننا سنتغلّب عليها".

وكان يرد على رسالة لمسؤول روسي من منطقة الأورال، جاء فيها أن نساء معتقلات في سجن في مدينة نيجني تاغيل طلبن منه إرسالهن إلى الجبهة الأوكرانية لمساعدة الجيش الروسي.