زيلينسكي: ما يجري في خاركيف هو موجة أولى لهجوم أوسع
اعتبر الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، الجمعة، أن الهجوم الروسي الواسع على منطقة خاركيف، قد يمثل موجة أولى لهجوم أوسع نطاقا، مضيفا أن موسكو تريد "مهاجمة" العاصمة الإقليمية التي تحمل الاسم نفسه.
وقال زيلينسكي في لقاء أجرته معه وكالة "فرانس برس": "لقد أطلقوا عمليتهم، وهي يمكن أن تكون مؤلفة من موجات عدة. وهذه هي الموجة الأولى. والوضع تحت السيطرة"، وذلك في وقت حققت فيه روسيا أكبر مكاسبها الإقليمية منذ نهاية عام 2022.
نقص في أنظمة الدفاع الجوي
وأشار إلى أن بلاده لديها ربع أنظمة الدفاع الجوي التي تحتاجها، مضيفا أن كييف تحتاج 120 إلى 130 طائرة مقاتلة من طراز إف-16 لمواجهة القوة الجوية الروسية.
وأوضح زيلينسكي "اليوم، لدينا 25% مما نحتاجه للدفاع عن أوكرانيا، أنا أتحدث عن أنظمة الدفاع الجوي" وبخاصة أنظمة باتريوت الأمريكية، مشيرا إلى أن بلاده تحتاج "120 إلى 130" طائرة مقاتلة من طراز إف-16 أو غيرها من الطائرات الحديثة "حتى لا يكون لروسيا تفوق في الجو".
نقص في عدد القوات
وأقر الرئيس الأوكراني بأن ثمة نقصا في عدد القوات الأوكرانية، الأمر الذي يؤثر في معنويات الجنود، بحسب قوله، في وقت يدخل قانون جديد للتعبئة حيز التنفيذ السبت لتعزيز صفوف الجيش.
وقال زيلينسكي "علينا ملء الاحتياطات (...) ثمة عدد كبير من الألوية الفارغة. علينا أن نفعل ذلك حتى يتمكن الرجال (الموجودون في الخطوط الأمامية) من التناوب بشكل طبيعي. هذه هي الطريقة التي ستتحسن بها الروح المعنوية".
ضرب الأراضي الروسية
وخلال الحوار الذي أجراه مع وكالة "فرانس برس"، اتهم زيلينسكي الغرب بمنع بلاده من "استخدام الأسلحة التي زودتها بها أوروبا والولايات المتحدة، من أجل ضرب الأراضي الروسية".
وأضاف "يمكنهم ضربنا انطلاقا من أراضيهم، وهذا أكبر تفوق تتمتع به روسيا، ولا يمكن لنا أن نفعل أي شيء لأنظمة أسلحتهم الموجودة على الأراضي الروسية باستخدام الأسلحة الغربية. ليس لدينا الحق في القيام بذلك"، مؤكدا أنه اشتكى من ذلك مجددا هذا الأسبوع إلى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن.
وفي وقت سابق، من يوم أمس الجمعة، أعلن الجيش الروسي، أنه يواصل التقدم في شمال شرق أوكرانيا، مؤكداً سيطرته على 12 قرية في منطقة خاركيف خلال أسبوع، منذ إطلاق الهجوم البري الكبير.
وقالت وزارة الدفاع الروسية، "إن وحدات من مجموعة الشمال حررت 12 بلدة في منطقة خاركيف خلال الأسبوع الماضي... وتواصل التقدم في عمق دفاعات العدو".