زيلينسكي: ما يجري في خاركيف هو موجة أولى لهجوم أوسع

نقص في أنظمة الدفاع الجوي

وأشار إلى أن بلاده لديها ربع أنظمة الدفاع الجوي التي تحتاجها، مضيفا أن كييف تحتاج 120 إلى 130 طائرة مقاتلة من طراز إف-16 لمواجهة القوة الجوية الروسية.

وأوضح زيلينسكي "اليوم، لدينا 25% مما نحتاجه للدفاع عن أوكرانيا، أنا أتحدث عن أنظمة الدفاع الجوي" وبخاصة أنظمة باتريوت الأمريكية، مشيرا إلى أن بلاده تحتاج "120 إلى 130" طائرة مقاتلة من طراز إف-16 أو غيرها من الطائرات الحديثة "حتى لا يكون لروسيا تفوق في الجو".

نقص في عدد القوات

وأقر الرئيس الأوكراني بأن ثمة نقصا في عدد القوات الأوكرانية، الأمر الذي يؤثر في معنويات الجنود، بحسب قوله، في وقت يدخل قانون جديد للتعبئة حيز التنفيذ السبت لتعزيز صفوف الجيش.

وقال زيلينسكي "علينا ملء الاحتياطات (...) ثمة عدد كبير من الألوية الفارغة. علينا أن نفعل ذلك حتى يتمكن الرجال (الموجودون في الخطوط الأمامية) من التناوب بشكل طبيعي. هذه هي الطريقة التي ستتحسن بها الروح المعنوية".