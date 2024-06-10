فتح ظرفًا مشبوهًا.. أمن الكنيست الإسرائيلي يُخرج وزير الصحة من مكتبه

أخلى أمن الكنيست الإسرائيلي، مساء اليوم الاثنين، وزير الصحة أوريئيل بوسو من مكتبه، بعد أن فتح ظرفًا مشبوهًا يحوي مسحوقًا غير معروف، وفق إعلام عبري.

ونقلت وكالة "الأناضول" للأنباء عن صحيفة "معاريف" قولها إن أمن الكنيست أخلى الوزير عن حزب "شاس" الديني من مكتبه، بعد أن فتح ظرفًا يحوي مسحوقًا مشبوهًا.

وأوضحت أنه "تم العثور على الظرف وسط كومة من البريد الذي وصل إلى مكتب الوزير الإسرائيلي".

وأشارت إلى أنه "تم إغلاق الطابق الذي يضم مكتب بوسو في الكنيست لحين توضيح الأمر، ووُضع الظرف المشبوه في صندوق محكم الإغلاق مخصص لهذا الغرض، وسيتم نقله لاستكمال عملية الفحص في المعهد البيولوجي الإسرائيلي".

وأضافت الصحيفة العبرية أن "مسعفًا موجودًا في الكنيست فحص وزير الصحة، وتبين أنه لا يعاني من أي أعراض، وتم إغلاق مكتبه حتى انتهاء الفحص".