الاعتداء على الأمريكي "بول ويلان" داخل سجنه في روسيا

تعرّض العنصر السابق في البحرية الأمريكية بول ويلان المسجون في روسيا بتهم تجسّس، لاعتداء بالضرب على يد أحد السجناء، وفق ما أعلنت عائلته الثلاثاء، إذ أبدَت خشيتها من تعرّضه للاستهداف بسبب جنسيته.

السجين البالغ 53 عامًا يقبع خلف القضبان منذ العام 2018، وهو يقضي حكمًا بالحبس 16 عامًا، إذ تقول الإدارة الأمريكية إنّ التهم الموجّهة إليه لا أساس لها.

وقال ديفيد ويلان، شقيق بول، في بيان إنّ الأخير تعرّض "لضربة في الوجه" على يد سجين جديد عصر الثلاثاء، ما أدّى إلى كسر نظّارته. وأضاف أنّ الواقعة حصلت في مشغل للألبسة في سجن موردوفيا بوسط روسيا.

ولا يدخل الحرّاس هذا القسم من السجن، وقال ديفيد إنّ سجناء آخرين تدخّلوا لمساعدة شقيقه. وشدّد على أن "بول مستهدف لأنه أمريكي ومشاعرالعداء ضد الأمريكيين سائدة بين السجناء الآخرين. وأن شقيقه يعتقد أنّ إدارة السجن تأخذ الاعتداء على محمل الجدّ".

وكان ويلان يعمل حارسًا في شركة لقطع السيارات حين تم توقيفه في موسكو في العام 2018، وهو يصرّ على أن الأدلّة ضدّه ملفّقة.