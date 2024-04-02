في خضم حملته الانتخابية.. انتشار حسابات صينية وهمية مناهضة لبايدن

قال باحثون ومسؤولون حكوميون أمريكيون إن هناك حسابات صينية وهمية تنتشر عبر الإنترنت، تهدف إلى التأثير على السياسة الأمريكية، قبل الانتخابات الرئاسية المُقرر إجراؤها في نوفمبر/تشرين الثاني المُقبل، وفقًا لما ذكرته صحيفة "نيويورك تايمز".

وأوضحت الصحيفة الأمريكية أن الحسابات الوهمية تنتحل شخصيات داعمة للرئيس السابق دونالد ترامب، وتروج لنظريات المؤامرة، وتأجيج الانقسامات الداخلية، وتهاجم الرئيس الحالي جو بايدن.

وأضافت الصحيفة أن هدف بكين من إنشاء الحسابات هو التأثير على السياسة الأمريكية، مع استعداد أكبر لاستهداف مرشحين وأحزاب محددة، بمن في ذلك الرئيس بايدن.