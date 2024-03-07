كاميرون: لا يوجد تحسن للأوضاع في غزة

أعرب وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، الأربعاء، عن قلقه لغياب "تحسن" في قطاع غزة الغارق في أزمة إنسانية بسبب الحرب بين إسرائيل وحماس، بحسب "فرانس برس".

جاء حديث كاميرون في ختام اجتماع مع عضو مجلس الحرب الإسرائيلي بيني غانتس.

وقال كاميرون عبر منصة إكس إن "هذا يجب أن يتغير"، مشيرًا أيضًا إلى أن بريطانيا "تشعر بقلق بالغ إزاء احتمال وقوع هجوم عسكري في رفح".