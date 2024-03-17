روسيا تعزز حضورها في أفريقيا الوسطى.. مباحثات لاتفاقات عسكرية

أعلن رئيس وزراء أفريقيا الوسطى فيليكس مولوا، أن المناقشات جارية لتوقيع عقود في مجال التعاون العسكري التقني مع روسيا.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية عن مولوا، إن وزير الدفاع في بلاده، كلود رامو بيرو، هو المسؤول عن ذلك الملف.

وكان مولوا بحث في موسكو مع نائب رئيس الوزراء الروسي أليكسي أوفتشوك، "أوجه التعاون التجاري والاقتصادي والإنساني بين البلدين".

وذكر المكتب الصحفي للحكومة الروسية في بيان، أن الاجتماع "بحث القضايا الراهنة للتعاون التجاري والاقتصادي والإنساني بين البلدين. وأولى الطرفان اهتماما خاصا لتطوير التعاون في قطاعات الطاقة والزراعة والتعليم".

وكانت وسائل إعلام أفريقية ذكرت، الشهر الماضي، أن حكومة أفريقيا الوسطى خصصت أرضا على بعد نحو 80 كيلومترا من العاصمة بانغي، لروسيا لإنشاء قاعدة عسكرية تستضيف نحو 10 آلاف جندي.

وبعد أيام على ذلك أعلن مستشار الرئاسة لجمهورية أفريقيا الوسطى، فيديل نغوانديكا عن استعداد بلاده لاستضافة قاعدة عسكرية روسية على أراضيها.