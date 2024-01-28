منها إيران.. كندا تقيد "التكنولوجيا الحساسة" على بضع دول

أعلنت الحكومة الكندية، مؤخراً، عن سياسة جديدة لتمويل الأبحاث في مجال "التقنيات الحساسة"، تتمثل في تقييد حصول قائمة من الدول على تكنولوجيات حساسة، من بينها الصين وإيران.

ماذا يقول القانون الجديد؟

وبموجب هذا القرار، إذا تواصلت المؤسسات التعليمية والجامعات الكندية مع بعض المؤسسات الصينية والإيرانية والروسية لإجراء أبحاث حول "التقنيات الحساسة"، سيتم حرمانها من القروض الحكومية.

ما "التكنولوجيا الحساسة"؟

نشرت وزارة الابتكار والعلوم والتنمية الاقتصادية الكندية قائمتين تتعلقان بسياستها البحثية الجديدة، تتضمن القائمة الأولى مجالات "الأبحاث التكنولوجية الحساسة" التي تقول كندا إنها مهمة لتنمية البلاد، لكن بعض الحكومات الأجنبية أو الأفراد الذين يعملون بشكل مستقل عن الحكومات قد يستخدمونها أيضًا لتقويض الأمن القومي لكندا.

وفي هذه القائمة، يمكن رؤية 11 مجالًا بحثيًّا، بما في ذلك "الفضاء والأقمار الصناعية"، و"الذكاء الاصطناعي"، و"علوم وتكنولوجيا الكم"، و"الأسلحة المتقدمة"، و"تكنولوجيا الطاقة المتقدمة"، و"الروبوتات والأنظمة الآلية" و“تكنولوجيا العلوم البيولوجية والطب والرعاية الصحية”.

وتضم القائمة الثانية 103 منظمات ومؤسسات يُحظر على الجامعات والباحثين الكنديين التعاون معها في الأبحاث في مجالات "التكنولوجيا الحساسة"، ويوجد في هذه القائمة 85 مؤسسة صينية، و12 مؤسسة إيرانية، و6 مؤسسات روسية.

ومن بين المؤسسات الإيرانية، أسماء معروفة، مثل: جامعة شريف للتكنولوجيا، وجامعة الشهيد بهشتي، ومعهد باستور الإيراني، وجامعة بقية الله للعلوم الطبية، وجامعة الإمام الحسين، وجامعة ستاري للقوات الجوية، ومعهد الفيزياء التطبيقية، ومركز الدراسات الفيزيائية لمعهد أبحاث الفضاء الجوي، والمعهد التعليمي والبحثي لمنظمة الصناعات الدفاعية، ومركز أبحاث تكنولوجيا الانفجارات والصدمات، والعلوم والتكنولوجيا الإيرانية، ومنظمة الأبحاث من بين الأسماء الإيرانية الأخرى، في هذه هي القائمة.

وبعض هذه المؤسسات، مثل: جامعة شريف للتكنولوجيا، وجامعة الشهيد بهشتي، ومعهد الفيزياء التطبيقية، ومركز أبحاث تكنولوجيا الانفجارات والتأثير، تم إدراجها سابقًا في قائمة العقوبات البريطانية لاحتمال ارتباطها بالبرنامج النووي الإيراني.