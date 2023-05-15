البيت الأبيض: بايدن يتطلع للعمل مع الفائز بالانتخابات التركية أيا يكن

قال المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي، اليوم الاثنين، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن يتطلع للعمل مع الفائز في الانتخابات التركية أيا يكن.

ويبدو أن الأمور ستؤول إلى جولة إعادة لانتخابات الرئاسة في 28 مايو/أيار لتحديد الرئيس المقبل لتركيا.

وأضاف كيربي في إفادة صحفية عبر الإنترنت: "نهنئ الشعب التركي على التعبير عن رغباته في صناديق الاقتراع بطريقة سلمية".

وتقدم الرئيس رجب طيب أردوغان بفارق مريح بعد الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في تركيا، ويواجه منافسه كمال كليتشدار مهمة شاقة في مساعيه لمنع أردوغان من تمديد حكمه لعقد ثالث.