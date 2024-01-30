الجيش الباكستاني يحبط 3 هجمات منسقة في بلوشستان

أعلن جون أشاكزاي وزير الإعلام في الحكومة الباكستانية المؤقتة، اليوم الثلاثاء، أن قوات بلاده نجحت في "تحييد ثلاثة هجمات منسقة" شنها مسلحون في منطقة مخ في بلوشستان.

واندلعت مساء مواجهات عنيفة بين "جيش التحرير البلوشي" الباكستاني وقوات الجيش الحكومي في مدينة "مخ" الواقعة شرق باكستان، وسط أنباء عن سقوط المدينة في يد "جيش التحرير".

وكانت منصة "بلوشستان" المعارضة قد أكدت في بيان عبر تليغرام، أن "قوات جيش تحرير بلوشستان تمكنت من قتل 50 من الجيش الباكستاني على الأقل وسقوط مدينة مخ بيد المهاجمين".

وتقع مدينة "مخ" على بعد 50 كيلومتراً جنوب غرب مدينة "كويتا" عاصمة مقاطعة بلوشستان الواقعة شرق باكستان.

ونقلت المنصة عن متحدث باسم جيش التحرير قوله "عمليتنا مشتركة بين لواء ماجد وفرقة العمليات التكتيكية الخاصة وكتيبة الفتح وفرع المخابرات لهذا التنظيم في وادي بولان بمنطقة مخ".

وتصنف إيران وباكستان الجماعات البلوشية المعارضة ومن بينها "جيش تحرير بلوشستان" وتنظيم "جيش العدل" بأنها منظمات إرهابية.