بروكسل تحتضن محادثات بين أذربيجان وأرمينيا نهاية أكتوبر

أكد رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، اليوم الخميس، أنه وجّه دعوة لكل من الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، إلى بروكسل، بحلول نهاية شهر تشرين الأول/أكتوبر الجاري، في محاولة لخفض التوتر بين البلدين.

وقال "ميشال" خلال مقابلة مع وكالة "فرانس برس" في غرناطة في إسبانيا على هامش قمة المجموعة السياسية الأوروبية: "أوضحت أنني سأدعو الزعيمين لاجتماع في بروكسل، بحلول نهاية تشرين الأول/أكتوبر".