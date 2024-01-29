عزوف عن التجنيد والتسليح

وفي ضوء مطالبات بفرض التجنيد الإجباري لزيادة عدد أفراد الجيش البريطاني، تبرز عقبات ديمقراطية كبيرة، وعدم رغبة واضحة في القتال، خاصة بين جيل الألفية.

وأظهر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة "جي بي نيوز" هذا الأسبوع، أن 17% فقط من البريطانيين يقولون إنهم "سيقاتلون عن طيب خاطر من أجل بلدي"، في حين وافق 30%، ضعف هذا العدد تقريبًا، على العبارة التالية: "سأفعل كل ما بوسعي لتجنب القتال من أجل بلدي".

ولفت التقرير إلى أن محنة القوات المسلحة البريطانية ليست فريدة من نوعها، بطبيعة الحال. وفي فرنسا، يُتهم إيمانويل ماكرون بانتظام بخيانة الجيش.

ونتيجة لذلك، هناك الآن الكثير من الخطابات العسكرية من قصر الإليزيه، وتم تكليف رئيس الوزراء الجديد غابرييل أتال بإعادة تسليح القوات الفرنسية استعدادًا للحرب.

أما بالنسبة لألمانيا، فإن جيشها يتمتع بتاريخ طويل من عدم الكفاءة والتبذير، وخاصة بين سادته السياسيين، وفقاً للتقرير.

واستبعد تقرير التلغراف أن لا يكون الغرب، على الورق على الأقل، لديه القدرة للارتقاء إلى مستوى التحدي المتمثل في محور العدوان الجديد.

لكن الوقت ينفد أمام التحالف لخلق قوة حقيقية في العمق، سواء من خلال تجنيد وتدريب مئات الآلاف من الجنود الجدد، أو من خلال تسخير الهيمنة التكنولوجية الغربية لبناء ترسانة من الأسلحة، بحسب تقرير الصحيفة.