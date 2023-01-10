إيران.. السجن 35 عامًا لبلجيكي بتهم عدة من بينها التجسس
أفادت وكالات الأنباء الرسمية الإيرانية، اليوم الثلاثاء، بأن حكمًا بالسجن 35 عامًا صدر ضد مواطن بلجيكي يبلغ من العمر 42 عامًا، بعد إدانته بأربع تهم من بينها "التجسس لصالح الولايات المتحدة".
وقالت وكالة أنباء هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيراني (iribnews) إن "محكمة الثورة في طهران أصدرت حكمًا ضد فانديكاستيل المولود عام 1981 بعد محاكمته بأربع تهم".
وأشارت الوكالة إلى أنه "وفقًا للائحة الاتهام الصادرة، تم اتهام فانديكاستيل بالتجسس ضد إيران لصالح جهاز المخابرات الأجنبية، والتعاون مع الحكومة المعادية للولايات المتحدة ضد إيران، وتهريب العملات بشكل احترافي في إيران بمبلغ 500 ألف دولار، وتبييض أموال بنفس المبلغ".
وأضافت أنه "بعد عقد جلسات المحاكمة بحضور نائب المدعي العام والمتهم ومحاميه، حكمت المحكمة أخيرًا على المواطن البلجيكي بالسجن 12.5 عام، بتهم: الأولى التجسس لصالح المخابرات الأجنبية، وكذلك، حكمت محكمة الثورة في طهران عليه بالسجن 12.5 عام فيما يتعلق بالتهمة الثانية، وهي التعاون مع الحكومة المعادية للولايات المتحدة ضد إيران".
وبخصوص التهمة الثالثة، وهي "تهريب عملة بمبلغ 500 ألف دولار"، حكم رئيس المحكمة على المواطن البلجيكي بالسجن 2.5 عام، ومصادرة العملة المهربة، ودفع غرامة تعادل ضعف السعر اليومي للريال، و74 جلدة.
وفيما يتعلق بالتهمة الرابعة، وهي "غسل أموال بمبلغ 500 ألف دولار"، فقد نظرت محكمة الثورة بطهران في حبس هذا الشخص 12.5 عام، ومصادرة الممتلكات الرئيسية للدخل والأرباح "الناتجة عن ارتكاب الجريمة الأصلية وجريمة غسل الأموال".
وقالت الوكالة إنه "يمكن الطعن بالحكم الصادر في محكمة الاستئناف خلال 20 يومًا".
وفي وقت سابق، قالت عائلة أوليفييه فانديكاستيل، عامل الإغاثة البلجيكي المحتجز في إيران، إنه حكم عليه بالسجن 28 عامًا.
وكانت فرنسا وبلجيكا وهولندا وألمانيا وعدد من الدول الأوروبية قد طلبت من مواطنيها الامتناع عن السفر إلى إيران بعد دخول البلاد في موجة احتجاجات شعبية منذ منتصف أيلول/سبتمبر 2022، على خلفية وفاة الشابة الكردية "مهسا أميني" على أيدي الشرطة في طهران.
وقالت السلطات القضائية الإيرانية، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، إنها اعتقلت نحو 40 من الرعايا الأجانب ومن جنسيات مختلفة كانوا "يحرضون" على الاحتجاجات التي تصفها طهران بـ"الاضطرابات".