إيران.. السجن 35 عامًا لبلجيكي بتهم عدة من بينها التجسس

أفادت وكالات الأنباء الرسمية الإيرانية، اليوم الثلاثاء، بأن حكمًا بالسجن 35 عامًا صدر ضد مواطن بلجيكي يبلغ من العمر 42 عامًا، بعد إدانته بأربع تهم من بينها "التجسس لصالح الولايات المتحدة".

وقالت وكالة أنباء هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيراني (iribnews) إن "محكمة الثورة في طهران أصدرت حكمًا ضد فانديكاستيل المولود عام 1981 بعد محاكمته بأربع تهم".

وأشارت الوكالة إلى أنه "وفقًا للائحة الاتهام الصادرة، تم اتهام فانديكاستيل بالتجسس ضد إيران لصالح جهاز المخابرات الأجنبية، والتعاون مع الحكومة المعادية للولايات المتحدة ضد إيران، وتهريب العملات بشكل احترافي في إيران بمبلغ 500 ألف دولار، وتبييض أموال بنفس المبلغ".