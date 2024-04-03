قتل إسرائيل لموظفي "وورلد كيتشن" يثير حفيظة مشرعين ديمقراطيين

قال موقع "إكسيوس" الأمريكي، إن مشرعين ديمقراطيين وجهوا انتقادات شديدة لإسرائيل، بعد الغارة التي قتلت سبعة من موظفي منظمة المطبخ المركزي العالمي التابعة للشيف الإسباني الأمريكي خوسيه أندريس في غزة.

وأضاف الموقع أن الغارة الإسرائيلية الأخيرة، أدت إلى تفاقم واتساع الخلاف القائم أصلا بين إسرائيل والمشرعين الديمقراطيين.

وأشار إلى أنها جاءت بعد وقت قصير من إشراف الموظفين على تفريغ 100 طن من المواد الغذائية في دير البلح في قطاع غزة.

ولفت إلى أنها أيضا جاءت في وقت تتزايد فيه الدعوات التي تطالب الولايات المتحدة بإعادة النظر في سياسة المساعدات العسكرية لإسرائيل.