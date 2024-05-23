روسيا تعلن السيطرة على قرية أندرييفكا بشرق أوكرانيا
أعلن الجيش الروسي الخميس السيطرة على قرية أندرييفكا في منطقة دونيتسك بشرق أوكرانيا، حيث تعاني القوات الأوكرانية من نقص في العديد والذخائر وتكافح لصدّ الهجمات الروسية.
وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان نقلته وكالة الأنباء الفرنسية "حرّرت وحدات من المجموعة الجنوبية للقوات (الروسية) بلدة أندرييفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وكانت أعلنت روسيا سيطرتها على قرية كليشتشييفكا، وهي من البلدات القليلة في شرق أوكرانيا التي استعادتها قوات كييف في هجومها المضاد عام 2023.
وقالت وزارة الدفاع الروسية "حرّرت وحدات من المجموعة الجنوبية للقوات قرية كليشتشييفكا" الواقعة في منطقة دونيتسك (شرق).
ويسجل الجيش الروسي منذ أشهر مكاسب تكتيكية على الجبهة الشرقية في أوكرانيا، معلنًا سيطرته على مجموعة من البلدات ولا سيما أفدييفكا في فبراير.