روسيا تعلن السيطرة على قرية أندرييفكا بشرق أوكرانيا

أعلن الجيش الروسي الخميس السيطرة على قرية أندرييفكا في منطقة دونيتسك بشرق أوكرانيا، حيث تعاني القوات الأوكرانية من نقص في العديد والذخائر وتكافح لصدّ الهجمات الروسية.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان نقلته وكالة الأنباء الفرنسية "حرّرت وحدات من المجموعة الجنوبية للقوات (الروسية) بلدة أندرييفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".