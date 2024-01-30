هل تواجه ألمانيا مصير فرنسا في الساحل الأفريقي؟

تحتفظ ألمانيا في العاصمة النيجرية نيامي بنحو 100 جندي، فيما غادر قرابة 170 جنديا مالي في ديسمبر/كانون الأول الماضي، وذلك وسط ضغط من المجلس العسكري في باماكو، ضد قوات البعثة الأممية "مينوسما" والغرب، بعد تحالفه مع روسيا.

ورغم وتيرة الانقلابات العسكرية السريعة، إلا أن وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك قالت في وقت سابق: "أحببنا ذلك أم كرهنا فإن ما يحدث في الساحل الأفريقي يهم ألمانيا".

وتعتمد ألمانيا سياسة هادئة في هذه المنطقة، إذ تضخ استثمارات كبيرة وتقدم مساعدات مالية وتوفر تدريبا للقوات النظامية، لكن بعد الانقلابات التي كان آخرها بالنيجر في 26 يوليو/تموز 2023، من غير الواضح قدرة هذه السياسة على الصمود.

وقال المحلل السياسي النيجيري عبدول سيدو إن "السياسة الألمانية قادرة على الصمود بعكس فرنسا؛ لأن ألمانيا حتى وإن اتخذت بعض الإجراءات العقابية ضد الأنظمة العسكرية، إلا أنها لم تقطع شعرة معاوية مع هذه الدول وظلت على اتصال مباشر معها".

وأضاف عبدول، لـ"إرم نيوز": "لا ننسى تصريح وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس الذي وصف النيجر بأنها شريك موثوق، ألمانيا لا يزال بإمكانها تقديم الكثير خاصة في الوقت الراهن، حيث توجد أزمات إنسانية واقتصادية تسببت فيها العقوبات الدولية ضد دول مثل النيجر، بسياستها الهادئة يمكن لألمانيا أن تفرض وجودها بعكس قوى أخرى".