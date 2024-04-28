اعتقال مرشحة للرئاسة الأمريكية أثناء مشاركتها باحتجاج مناهض لإسرائيل

اعتقلت السلطات الأمريكية، المرشحة للرئاسة جيل ستاين، خلال مشاركتها يوم السبت في احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين، بجامعة واشنطن في سانت لويس.

وأكدت شبكة "سي إن إن" الأمريكية نبأ اعتقال المرشحة لموقع الرئاسة جيل ستاين، فيما قالت متحدثة باسمها: "لسنا على علم بأي اتهامات في هذا الوقت".

وشاركت المرشحة الرئاسية، في احتجاج طلابي مناهض لإسرائيل، حيث حضرت فعالية لطلاب نصبوا مخيمًا وأكدوا بقاءهم داخله، حتى تتخلى جامعة واشنطن عن علاقتها بشرطة بوينغ، وتقاطع المؤسسات الأكاديمية الإسرائيلية.

وظهرت ستاين في مقطع فيديو قبل اعتقالها، وجرى تداوله عبر منصة "إكس"، أعلنت فيه دعمها للطلاب وحقوقهم الدستورية في التعبير عن رأيهم، مضيفة: "سنقف هنا صفًّا واحدًا مع الطلاب الذين يدافعون عن الديمقراطية ويدافعون عن حقوق الإنسان ويقفون من أجل إنهاء الإبادة الجماعية".