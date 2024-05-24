"تقليد سوفييتي".. تلاميذ المدارس الروسية يتدربون على استخدام السلاح

يخوض تلاميذ المدارس في روسيا تدريبات على استخدام السلاح، بينما دخلت الحرب الروسية الأوكرانية عامها الثالث.

وقالت وكالة "رويترز" للأنباء إنّ تلاميذ المدارس في روسيا باتوا يتلقون تدريبا عسكريا أساسيا، كان ضمن برنامج مدرسي لم يعد يُطبق منذ السنوات الأخيرة التي سبقت انهيار الاتحاد السوفييتي.

وعاد هذا التطبيق مع الحرب التي تخوضها القوات الروسية في أوكرانيا منذ فبراير 2022.

ويقول التلميذ الروسي ديفيد (14 عاما) إنه تعلّم مهارة جديدة هذا الشهر، وهي أن إطلاق النار بدقة من بندقية الكلاشينكوف أصعب من المسدس، وفقا لـ "رويترز".

وتقول الوكالة إن أطفال المدارس يتناوبون على إطلاق النار وممارسة الإسعافات الأولية تحت إشراف مدربين في مدينة فلاديقوقاز بالجنوب هذا الشهر.

وقال ديفيد، وهو نحيف وأسود الشعر ويرتدي نظارات إنّ "إطلاق النار من مسدس أسهل، والتصويب من بندقية أكثر صعوبة"، مضيفا أن ممارسة إطلاق النار "ستجعل الحياة أسهل" بالنسبة إليه في المستقبل، بحسب تعبيره.