كوريا الشمالية تتهم واشنطن بالسماح بمهاجمة سفارة كوبا

اتهمت كوريا الشمالية اليوم الأحد الولايات المتحدة بالسماح بوقوع هجوم وصفته بـ"الإرهابي" ضد السفارة الكوبية في واشنطن، مؤكدة أنه كان نتيجة نوايا أمريكية مناهضة لكوبا.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الكورية الشمالية في بيان، إن الولايات المتحدة أهملت سلامة البعثة الكوبية، وحرصت على وضع الدول التي لا تفضّلها مثل كوبا على قائمة الدول الراعية للإرهاب.