كوريا الشمالية تتهم واشنطن بالسماح بمهاجمة سفارة كوبا
اتهمت كوريا الشمالية اليوم الأحد الولايات المتحدة بالسماح بوقوع هجوم وصفته بـ"الإرهابي" ضد السفارة الكوبية في واشنطن، مؤكدة أنه كان نتيجة نوايا أمريكية مناهضة لكوبا.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الكورية الشمالية في بيان، إن الولايات المتحدة أهملت سلامة البعثة الكوبية، وحرصت على وضع الدول التي لا تفضّلها مثل كوبا على قائمة الدول الراعية للإرهاب.
وأضاف المتحدث الذي لم يُذكر اسمه في بيان نشرته وكالة الأنباء الكورية، أن الحادث كان "هجوما إرهابيا خطيرا".
من جانبها نددت واشنطن على لسان مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض "جيك سوليفان"، بالحادثة، قائلا "إن سلطات إنفاذ القانون الأمريكية ستُجري تحقيقا".
هذا واستهدف مهاجم السفارة الكورية الشمالية يوم 24 سبتمبر أيلول بزجاجتي مولوتوف. ولم يسفر الهجوم عن إصابات أو أضرار كبيرة.