رفض روسي وأوكراني لـ "نداء البابا" بشأن التفاوض

لم تجد دعوة بابا الفاتيكان البابا فرنسيس إلى التفاوض من أجل إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية استجابة من طرفي الصراع.

روسيا، وصفت دعوة البابا كييف إلى إجراء محادثات مع موسكو لإنهاء الحرب بأنها طلب موجه لحلفاء أوكرانيا الغربيين، بحسب ما نقلته "رويترز" عن وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا).

وأوضحت الوكالة أن موسكو ترى هذه الدعوة طلبا لهؤلاء الحلفاء بالتخلي عن طموحهم في هزيمة روسيا والاعتراف بخطئهم في ما يتعلق بالحرب.

وكان البابا فرنسيس قال إن أوكرانيا يجب أن تتحلى بما أسماها "شجاعة الراية البيضاء"، وأن تتفاوض على إنهاء الحرب مع روسيا التي بدأت قبل عامين.

ونقلت "أنسا" عن المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا قولها "من وجهة نظري فإن البابا يطلب من الغرب أن ينحي طموحاته جانبا ويعترف بأنه كان مخطئا".

وأضافت أن الغرب يستخدم أوكرانيا أداة لتحقيق طموحاته في إضعاف موسكو، وفق تعبيرها.

وتابعت أن روسيا لم تعرقل المفاوضات قط، مضيفة أن الوضع في أوكرانيا "وصل إلى طريق مسدود".