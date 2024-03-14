قصف أوكراني يستهدف محطة زابوروجيا النووية

وأضاف مدير المحطة "لقد زار خبراء من بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية الموقع. ولحسن الحظ، لم تتضرر المعدات ولا الأفراد، اليوم أحضرنا خبراء (الوكالة الدولية للطاقة الذرية) إلى الموقع، وتمكنوا من الرؤية بأعينهم، وقاموا بتصوير الموقع المستهدف".

القوات الاوكرانية ما زالت تحاول غزو المقاطعة‎ كورسك

قال حاكم مقاطعة كورسك الروسية الحدودية مع أوكرانيا رومان ستاروفويت، "إن الأوكرانيين يواصلون محاولاتهم غير المجدية لاقتحام قرية تيوكينو في كورسك".

وأشار ستاروفويت في منشور له على قناته في تطبيق"تلغرام": "لكن جنود دائرة حرس الحدود التابعة لجهاز الأمن الفدرالي الروسي والقوات المسلحة منعوهم.. لن نسمح لهم بالقيام بذلك".

وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت في بيان الثلاثاء الماضي، أن الجيش الروسي وبالتعاون مع قوات حرس الحدود التابع لجهاز الأمن الفدرالي الروسي، تمكنوا من إحباط محاولة "تشكيلات إرهابية أوكرانية لاقتحام المقاطعات الحدودية الروسية من بينها مقاطعة كورسك".

اعتقال مجموعة مسلحة في سان بطرسبورغ‎

وفي سياق منفصل، أعلن جهاز الأمن الفدرالي الروسي اعتقال أعضاء خلية سرية في مدينة سان بطرسبورغ تابعة "لفيلق المتطوعين الروس" المُوالي لأوكرانيا والذين خططوا لتنفيذ "هجمات إرهابية على مرافق البنية التحتية الحيوية" في المدينة.

ووفقًا لجهاز الأمن الفدرالي، "أرادت المجموعة الإجرامية، التي تضم أربعة من سكان سان بطرسبورغ، استخدام مادة شديدة السمية لتسميم المنتجات الغذائية التي كان من المقرر إرسالها للجيش الروسي على الجبهة".

وأوضح جهاز الأمن الفدرالي، أن الفيلق يعمل لصالح المخابرات المركزية الأوكرانية، وبحسب وسائل إعلام روسية فقد أعلنت محكمة المدينة بأن أعضاء "فيلق المتطوعين الروس" الذين أعدوا للهجمات تم احتجازهم على ذمة التحقيق حتى الـ27 من نيسان/ أبريل المقبل .