خبراء لـ"إرم نيوز": المناورات الروسية قرب أوكرانيا "تحذير نووي" للغرب

قال خبراء روس، الأربعاء، إن المناورات العسكرية النووية التي تجريها روسيا قرب الحدود الأوكرانية، تبعث "تحذيرا نوويا" للغرب، مفاده أن موسكو من الممكن أن تطلق العنان لأسلحتها النووية إذا استشعرت أي خطر يهددها، وتحديدًا الخطر الغربي في أوكرانيا.

وتواصل القوات الروسية المرحلة الأولى من التدريبات التي تشمل الأسلحة النووية غير الإستراتيجية جنوبي البلاد وقرب الحدود الأوكرانية، في إطار الرد على التهديدات الغربية.

وتعتبر تلك التدريبات التي انطلقت منذ يوم أمس الثلاثاء، سابقة عسكرية تشهدها روسيا لأول مرة في تاريخها الحديث بعد سقوط الاتحاد السوفيتي.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن التدريبات على السلاح النووي غير الإستراتيجي تأتي بالمقام الأول ردًا على التهديدات الغربية لروسيا، وأن تنفيذها جاء بإيعاز مباشر من الرئيس فلاديمير بوتين، بصفته القائد العام للقوات المسلحة الروسية.