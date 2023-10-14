طائرة محمّلة بإمدادات طبية تصل إلى مصر

من جانبه، عبّر مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في وقت سابق عن رفضه لما أعلنته السلطات الإسرائيلية بشأن ضرورة انتقال جميع المواطنين شمال وادي غزة إلى جنوب القطاع.

وقال إن "الحصار الكامل الذي أعلنته إسرائيل يؤدي بالفعل إلى كارثة إنسانية في غزة، إذ تشير التقديرات إلى تشريد أكثر من 250 ألف شخص، وتوقف محطة الكهرباء الوحيدة عن العمل، والشح الحاد في المياه".