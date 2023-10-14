طائرة محمّلة بإمدادات طبية تصل إلى مصر
قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية "تيدروس أدهانوم جيبريسوس" في منشور على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، إن طائرة محمّلة بإمدادات طبية لدعم الاحتياجات الصحية المُلحّة في غزة هبطت في العريش بمصر بالقرب من معبر رفح الحدودي.
وقال: "مستعدون لإيصال الإمدادات بمجرد السماح بوصول المساعدات الإنسانية عبر المعبر".
من جانبه، عبّر مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في وقت سابق عن رفضه لما أعلنته السلطات الإسرائيلية بشأن ضرورة انتقال جميع المواطنين شمال وادي غزة إلى جنوب القطاع.
وقال إن "الحصار الكامل الذي أعلنته إسرائيل يؤدي بالفعل إلى كارثة إنسانية في غزة، إذ تشير التقديرات إلى تشريد أكثر من 250 ألف شخص، وتوقف محطة الكهرباء الوحيدة عن العمل، والشح الحاد في المياه".