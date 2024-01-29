تمويل أمريكي يعيق صفقة طائرات حربية للأرجنتين على حساب الصين

جاء ذلك في الوقت الذي قدمت فيه الصين عرضا لبيع 34 طائرة حربية من طراز "JF-17" بسعر منافس وتمويل غير عادي في السوق العالمية، ما يشير إلى إتمام الصفقة الأرجنتينية بهدف قطع الطريق أمام العرض الصيني.

وأوضح الموقع أن الرئيس الصيني شي جين بينغ يشن هجومًا جيوسياسيًا يهدف إلى إزاحة الولايات المتحدة من مناطق نفوذها، وكان بيع تلك الطائرات جزءًا أساسيًا في إستراتيجيته للتنافس جنبًا إلى جنب مع البيت الأبيض، بحسب تقرير الموقع.

وسافر الرئيس الأرجنتيني السابق ألبرتو فرنانديز إلى بكين في تشرين الأول/ أكتوبر 2023 للقاء "شي" في القمة الثالثة لمبادرة طريق الحرير، وضمن هذا الإطار كان من المقرر توقيع عقد الطائرة "JF-17".

وأضاف الموقع أن البيت الأبيض قد استخدم حق النقض ضد العملية التجارية مع الموردين الصينيين، وتُركت العملية التجارية طي النسيان حتى بعد وصول الحكومة التالية.

وتولى الرئيس الأرجنتيني خافيير مايلي منصبه في 10 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، وأعلن أنه انضم إلى الولايات المتحدة، ولن يوقع أبدًا اتفاقيات تجارية مع النظام الشيوعي، وفقا للموقع.