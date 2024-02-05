رغم التهديدات.. مخاوف من تراجع القوات الأوروبية في الساحل الأفريقي

حذر تقرير صادر عن مركز الدراسات الدولية والإقليمية "OIET"، من مخاطر ترك ساحة الساحل الأفريقي، فارغة، في ظل تزايد "الأعمال الإرهابية".

وأفاد التقرير بأن "عام 2023 هو العام الرابع على التوالي الذي يتم فيه تصنيف أفريقيا كمركز للإرهاب على نطاق عالمي"، حيث كان ذلك الوضع يتركز قبل عقد من الزمن في الشرق الأوسط، قبل أن يتحول إلى الساحل الأفريقي.

وذكر التقرير الذي نشرته صحيفة "20 مينتوس" الإسبانية، أنه "تم تسجيل أكثر من 1.600 هجوم في هذه المنطقة العام الماضي، ما يعني زيادة بنسبة 30% تقريبًا مقارنة بالعام السابق".

وإزاء الأزمة السياسية والأمنية وحالات الجفاف والفيضانات وما يعقبها من نقص الغذاء، حذر رؤساء وكالات الأمم المتحدة الرئيسة من تدهور الوضع الإنساني، حيث يحتاج نحو 17 مليون شخص إلى المساعدة، أي ما يعادل خُمس إجمالي السكان.

وأدى الافتقار إلى السلطة الحقيقية في أجزاء من الساحل الأفريقي، والتي يصعب حكمها بسبب موقعها الجغرافي، إلى تفاقم المشاكل الناجمة عن المجاعة والوضع الاقتصادي.

وقال التقرير إن "الشباب الذين لجؤوا إلى التطرف بسبب ظروفهم المعيشية، وجدوا الحماية في الجماعات الإرهابية"، لافتا أن "انخفاض مؤشرات التنمية البشرية، ومعارضة الحكومة التي لا توفر فرصا للمستقبل تمثل مزيجا مثاليا لانتشار هذه الجماعات".

وأعلنت الحكومات العسكرية للنيجر ومالي وبوركينا فاسو في وقت سابق، انسحابهم من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس".